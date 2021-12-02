محافظ أسيوط ورئيس جهاز تعمير الوادي الجديد يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بقرية ديروط الشريف

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أعمال تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركز ديروط ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس محمد عادل دياب مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجهاز تعمير الوادى الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ديروط وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط وتابع أعمال الدور الثاني بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ ويتكون مجمع الخدمات من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرى والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

والتقى محافظ أسيوط ورئيس جهاز تعمير الوادى الجديد بعض أهالي القرية لمناقشة أهم طلبات واحتياجات القرية والاستماع إلى رأى المواطنين في المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث أشاد أهالي القرية بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في النهوض بقرى الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالقرى والنجوع واستهداف القرى الأكثر احتياجًا وردد الأهالي هتافات "تحيا مصر" والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية بمشاركة جميع الحضور من القيادات التنفيذية.

واستعرض المحافظ أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع الصرف الصحي مشيرًا إلى إنه يجرى تنفيذ 153 مشروع بتكلفة 15 مليار جنيه بقرى ومراكز المحافظة منها 9 محطات معالجة كما يجرى تنفيذ 136 وحدة صحية بمختلف القرى فضلا عن العديد من المشروعات القومية والتنموية التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى موضحاً أن جهاز تعمير الوادى الجديد يقوم بتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقرى مركزي منفلوط وديروط.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.