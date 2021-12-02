الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معاقبة مسؤولين في مدارس دمياط لعدم الانضباط الإداري والمالي

تعليم دمياط
تعليم دمياط

قرر الدكتور خالد القبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، استبعاد مدير مدرسة ومسؤول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية ورئيس قسم المتابعة بإدارة الزرقا التعليمية وإحالتهم للتحقيق لوجود مخالفات مالية وعدم الانضباط الإداري والتعليمي.

وأكد وكيل الوزارة تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وعضوين من المتابعة الميدانية المركزية بديوان عام الوزارة، لفحص شكوى واردة بخصوص عدم الانضباط الإداري والتعليمي والمالي بمدرسة الشهيد ياسر شتية الثانوية بإدارة الزرقا التعليمية.

وأضاف أن تقرير اللجنة أوضح العديد من المخالفات التي تخص مدير المدرسة ومسئول الأمن والمشرف العام على مجموعات التقوية بسبب وجود إهمال شديد في الإشراف على مجموعات التقوية بالمدرسة وكذا مخالفات مالية بعدم تسجيل الأعداد الحقيقية للطلاب وعدم إيداع المبالغ في حساب المدرسة ووجود جميعة تعاونية يتم البيع منها بالمخالفة لكل القرارات المنظمة لها، ووجود عدد كبير من الباعة الجائلين يتجولون داخل المدرسة ببضائع أثناء اليوم الدراسي ووجود تروسيكل وتوك توك داخل المدرسة للشراء من أحد العاملات التي تبيع فوارغ الكانز والكراتين بالمدرسة، بالإضافة إلى جمع أموال من العاملين بدون ضوابط.

وبناء عليه، أوصت اللجنة استبعاد مدير المدرسة ومسئول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية و رئيس قسم المتابعة بإدارة الزرقا التعليمية لحين انتهاء التحقيقات.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد مدير ووكيل مدرسة شطا العزبي الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية لعدم الانضباط الإداري والتعليمي وسوء مستوى النظافة العامة بالمدرسة.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط تعليم دمياط وكيل تعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

قضاة الإسكندرية: مصر والسعودية هما قطبي العلاقات في النظام الإقليمي العربي

«حاولت أشبع رغبتي الجنسية».. اعترافات المتهم بقتل طفلة عقب فشله فى اغتصابها بحلوان

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

لص سرق 4 هواتف محمولة لمباحث القاهرة: «بتميز بخفة إيدي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج