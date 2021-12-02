معاقبة مسؤولين في مدارس دمياط لعدم الانضباط الإداري والمالي

قرر الدكتور خالد القبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، استبعاد مدير مدرسة ومسؤول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية ورئيس قسم المتابعة بإدارة الزرقا التعليمية وإحالتهم للتحقيق لوجود مخالفات مالية وعدم الانضباط الإداري والتعليمي.

وأكد وكيل الوزارة تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وعضوين من المتابعة الميدانية المركزية بديوان عام الوزارة، لفحص شكوى واردة بخصوص عدم الانضباط الإداري والتعليمي والمالي بمدرسة الشهيد ياسر شتية الثانوية بإدارة الزرقا التعليمية.

وأضاف أن تقرير اللجنة أوضح العديد من المخالفات التي تخص مدير المدرسة ومسئول الأمن والمشرف العام على مجموعات التقوية بسبب وجود إهمال شديد في الإشراف على مجموعات التقوية بالمدرسة وكذا مخالفات مالية بعدم تسجيل الأعداد الحقيقية للطلاب وعدم إيداع المبالغ في حساب المدرسة ووجود جميعة تعاونية يتم البيع منها بالمخالفة لكل القرارات المنظمة لها، ووجود عدد كبير من الباعة الجائلين يتجولون داخل المدرسة ببضائع أثناء اليوم الدراسي ووجود تروسيكل وتوك توك داخل المدرسة للشراء من أحد العاملات التي تبيع فوارغ الكانز والكراتين بالمدرسة، بالإضافة إلى جمع أموال من العاملين بدون ضوابط.

وبناء عليه، أوصت اللجنة استبعاد مدير المدرسة ومسئول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية و رئيس قسم المتابعة بإدارة الزرقا التعليمية لحين انتهاء التحقيقات.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد مدير ووكيل مدرسة شطا العزبي الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية لعدم الانضباط الإداري والتعليمي وسوء مستوى النظافة العامة بالمدرسة.