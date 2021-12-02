«الدفاع الروسية»: وصول ثالث طائرة نقل عسكرية بعد إجلائها لرعايا من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ثالث طائرة عسكرية روسية تنقل رعايا روس وأشخاص من أفغانستان وصلت مطار (تشكالوفسكى) بالقرب من العاصمة موسكو.

وذكرت الوزارة في معرض بيان مقتضب أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن نشر، اليوم الخميس، أن هذه الطائرة من طائرات النقل العسكرية التابعة للوزارة وأنها شاركت في عملية إجلاء مواطنين من أفغانستان، وهبطت في مطار (تشكالوفسكى) بمنطقة موسكو.

يشار إلى أنه تم نقل أكثر من مائتي شخص من أفغانستان خلال ثلاث رحلات جوية روسية، حيث تم إجلاء مواطنين يحملون الجنسيتين الروسية والقيرغيزية بالإضافة إلى طلبة أفغان يدرسون في جامعات روسية.

- إجلاء 214 شخصا من أفغانستان التي تواجه أزمة إنسانية شديدة



وتشير التقارير إلى أنه تم إجلاء 214 شخصا من أفغانستان التي تواجه أزمة إنسانية شديدة، وأن عملية الإجلاء أُجريت بناءً على أمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فيما أرسلت وزارة الدفاع الروسية 3 طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان، الأربعاء، لإجلاء رعاياها وتسليم مساعدات إنسانية لكابول.

وذكرت الوزارة وفقا لشبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، الناطقة بالعربية، أنه، "قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز إيل 76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى مطار كابول، وتستعد للمغادرة ونقل المواطنين المقرر إجلاؤهم من أفغانستان".

ولفت البيان إلى أن طائرات النقل العسكرية الروسية نقلت أيضًا شحنات إنسانية من روسيا إلى الشعب الأفغاني بلغ إجماليها 36 طنًا.

وأضاف أن كل طائرة مزودة بفرق من الأطباء العسكريين والمعدات والأدوية الضرورية، لتقديم المساعدة اللازمة لمن يتم إجلاؤهم.

فيما أبدى وزراء خارجية روسيا والهند والصين، اليوم الجمعة، مخاوفهم إزاء الأوضاع في أفغانستان، مؤكدين أهمية ضمان ألا تُستخدم أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي دولة أخرى، داعين إلى سرعة تقديم مساعدات إنسانية لمواجهة الموقف الإنساني المتأزم هناك.