إزالة 57 حالة تعدٍ على المجارى المائية فى 6 محافظات

تستمر وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 57 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "اسيوط - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - المنوفية - الشرقية"، ليصبح اجمالى التعديات التى تمت إزالتها منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

الحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.

كذلك أشار خالد إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، حيث يقوم المخالفون بردم كسر طوب أو مخلفات بالمجرى، وذلك لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء.

ياتى ذلك في إطار الحملات القومية الموسعة لإزالة التعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بالمحافظات، بالتعاون مع عدة جهات.