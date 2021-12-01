وكيل تعليم دمياط: "لن نسمح للمعلم بإساءة معاملة الطلاب"

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عاجلًا بمديري المدارس الثانوية على مستوى المحافظة، بعد الانتهاء من لقاء طلاب المرحلة الثانوية فى ملتقى شباب إدارة دمياط.

وأكد "وكيل الوزارة" على جميع الحضور أن يسمعوا للطلاب لوضع حلول جذرية لمشكلاتهم أثناء اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الطلاب لا يستطيعون التعبير عن مشكلاتهم ويحتاجون للمبادرة منهم.

ونبه وكيل الوزارة على أن أي معلم يتعامل مع الطلاب بشكل غير لائق أو يرفض أي عمل يكلف به لا وجود له بالمدارس في هذه المرحلة، مطالبًا بالتجديد والتطوير وتحسين الأداء مع الطلاب.

وشدد خلف، علي الجميع بتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة والتجديد فيها “كل يوم نشاط مميز، إذاعة، مسرح، مناظرات، يوم إجتماعي وثقافي، ندوات متخصصة، محاضرات وتوجه جمعي” وتفعيل حجرات المعامل والحاسب الآلي ويتم الشرح فيها نظري.

ووجه وكيل الوزارة مديري المدارس، بالتأكيد على الحضور والانصراف للمعلمين وتسجيل غياب الطلاب، ومتابعة شرح المعلمين داخل الفصول وتشغيل السبورات التفاعلية والذكية و الاهتمام بأمن بوابات المدارس والتأكيد علي تفعيل مجموعات التقوية وفق القواعد وعدم دخول الباعة الجائلين داخل المدارس، مؤكدا اهمية المرحلة الثانوية نفسيا واجتماعيا وضرورة احتواء الطلاب.