الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. بدء تغيير مواسير خطوط المياه بمطاى فى المنيا «صور»

تغيير خطوط المياه
تغيير خطوط المياه قبل البدء في رصف الشوارع بمطاي

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، غدًا الخميس، أعمال تغيير خط المياه بشارع الثورة قبل البدء في أعمال رصف الشارع،  في إطار تطوير خطوط مياه الشرب بالمركز والمدينة تنفيذًا لخطة الرصف للعام المالي. 

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم الانتهاء من تركيب مواسير خط المياه ستبدأ أعمال تهيئة الطريق إلى الرصف والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الرصف للعام المالي، كما سيتم رفع كل الاشغالات بشارع الثورة والباعة الجائلين.

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وأكد أنه لن يُسمح بعد الانتهاء من رصف طريق شارع الثورة بوجود أي تعديات على الطريق، سواء إشغالات أو باعة جائلين حفاظًا على اتساع الطريق وتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة وحفاظًا على المظهر الحضاري للطريق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

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وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية قامت بتركيب 12 عامود إنارة وصيانة 200 عامود وكشافات إنارة  وصيانة وتركيب 200 عامود وكشاف إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي حيث يبلغ عدد أعمدة الإنارة بالطريق في نطاق المركز، 395 عامود إنارة وتم شد 3 آلاف متر سلك مع تركيب عوازل وحوامل للأعمدة لعزلها حرصًا على حياة وأرواح المواطنين.

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المنيا تغيير مواسير خطوط المياه بمركز مطاي خطة الرصف خالد عبد روؤف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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