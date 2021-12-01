«أبوالغيط» يدعو إلى حث إسرائيل على الانخراط فى مسار جاد وفق الشرعية الدولية

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، إسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى حث إسرائيل على الانخراط مع الجانب الفلسطيني في مسار جاد وفق مقررات الشرعية الدولية.

وأشاد أبو الغيط، لدى استقباله رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، في مقر الجامعة العربية، اليوم، على الموقف الإسباني المبدئي المؤيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بما يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذّر خلال اللقاء من أن استمرار حالة الانسداد الحالية وسط صمت المجتمع الدولي قد يفجر الأوضاع مرة أخرى في المنطقة.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات المتميزة بين الجامعة العربية وإسبانيا، والتي تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمعها مع العالم العربي وضرورة تعزيزها في جميع المجالات، خاصة في الميدان الثقافي من خلال بيت العرب في العاصمة الإسبانية مدريد.

جريمة تطهير عرقي

وفى وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، خاصة في الأغوار، واعتبرتها جريمة تطهير عرقي.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن الاحتلال يشن حربه المتواصلة هذه في الأغوار، ومنطقة جنوب نابلس، ومسافر يطا بالخليل، وغيرها، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لأبناء شعب فلسطين الذين يخضعون لبطش الاحتلال وتنكيله.

سلب حقوق أبناء شعب فلسطين

وطالبت الوزارة مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها أمام انتهاكات دولة الاحتلال المتكررة، بحق الأرض الفلسطينية، وسلب حقوق أبناء شعب فلسطين ومحاولات تدمير مستقبل أجياله.

وبينت الوزارة أن استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية واسعة في منطقة جنوب نابلس، خاصة بلدتي قريوت والساوية، يهدف إلى تعميق الاستيطان في المنطقة، وربط البؤر الاستيطانية بعضها بعضًا، ولتكريس تحويل الضفة إلى مناطق معزولة غارقة في محيط استيطاني على طريق ضمها لدولة الاحتلال.