حبس متهمة بالنصب والاستيلاء على مليون جنيه بالإسكندرية 15 يوما

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مليون جنيه بحجة استثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة القانونية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الشاكين.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وثلاثة أشخاص آخرين، بتلقي إحدى السيدات مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

كشفت تحريات ضباط المباحث، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم أول الرمل، "لها معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقانون، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت مليون جنيه.

أشارت التحريات أن المتهمة توقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمة المذكورة محبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا "سرقة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.