الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

26 ديسمبر.. عرض مسلسل «الجسر» لنيللى كريم وعمرو سعد

الجسر
الجسر

أعلنت منصة شاهد vip، عن بدء عرض مسلسل الجسر يوم 26 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء تصويره منذ أيام، حيث دخل المخرج بيتر معسكرا مغلقا للانتهاء من مونتاج ومكساج العمل ووضع اللمسات الأخيرة قبل العرض.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البرومو الدعائي الأول استعدادا لعرضه. 

أحداث مسلسل الجسر 

ويتم سرد قصة مسلسل الجسر في 6 حلقات، في إطار من الغموض والتشويق والخيال، وتبدأ الأحداث بعد نهاية العالم بـ70 عامًا بسبب الحروب، وتلعب نيللى خلاله دور جليلة وهي زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، الذي يظهر خلال أحداث المسلسل بدور مهندس زراعي يدعى نور، يعاني في حياته بعد وفاة زوجته بعد إصابتها خلال الحروب، والجسر وهو المكان الذي يظن أنه الملجأ من الدمار الذي عم جميع أرجاء العالم، ومن هنا تظهر الجبهتان التي تحاول إحداهما السيطرة علي العالم، تقودها نيللى والأخري يقودها عمرو، لتقع بينهما كثير من الصراعات التى تشعل الأحداث.

أبطال المسلسل  

ويشارك في بطولة مسلسل الجسر كل من نيللي كريم وعمرو سعد و محمد علاء، وأسماء أبواليزيد، وخالد كمال، وسارة الشامي، ومها نصار، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، و إخراج بيتر ميمي.

على صعيد آخر، اتفق المخرج محمد جمال العدل مع نيللي كريم وطاقم عمل مسلسلها الجديد «أحوال شخصية»، على بدء التصوير منتصف ديسمبر الجاري من أجل الانتهاء منه قبل حلول الشهر الكريم وعدم الدخول في ضغط كل عام وتحاول نيللي الانتهاء من جميع الارتباطات في أقرب وقت حالياً.

فيما يبدأ عمرو سعد تصوير مسلسله الدرامي الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل منتصف شهر ديسمبر الجاري عقب انتهاء تحضيراته. 

الجسر مسلسل الجسر مسلسل جسر عمرو سعد ونيللي كريم شاهد الجسر على شاهد

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وائل لطفي

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