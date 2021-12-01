«جبالي» يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في «الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط»

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، إلى بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية، والمُقرر عقدهما خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركته البارزة والفاعلة على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفي إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى المُتعدد الأطراف.

ومن المُقرر أن تفرض قضية مكافحة التغيرات المناخية نفسها بقوة على أجندة أعمال القمة الـ 7 لرؤساء البرلمانات، حيث سيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة أمام القمة حول مكافحة تغير المُناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما سُيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في أعمال لجان الجمعية المُتخصصة، وهي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم ولجنة حقوق المرأة ولجنة الطاقة والبيئة، حيث ستناقش أعمال اللجان تأثيرات التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط على مختلف القطاعات.

كما سيعقد رئيس مجلس النواب، لقاءات ثنائية على هامش أعمال القمة مع عدد من رؤساء البرلمانات، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في شقها الثنائي مع الدول الصديقة والشقيقة.

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، هي الذراع البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي، ويتولى البرلمان الأوروبي الرئاسة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.