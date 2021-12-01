وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق بالمجان

زار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مستشفي أهل مصر لعلاج مصابي الحروق بالمجان يرافقه المهندس كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة بي بي البريطانية بشمال أفريقيا و الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس الأمناء لمستشفى أهل مصر.

في اطار الرؤية الجديدة للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول



وأكد المهندس طارق الملا خلال جولته بالمستشفى أن شركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية تعمل حاليا تحت اطار واحد لدعم المبادرات والبرامج التي تمس المجالات الأولى بالرعاية في اطار الرؤية الجديدة للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول والتي تهتم بتعزيز وزيادة فعالية مساهمات شركات البترول المصرية والاجنبية في دعم النماذج ذات الأثر الايجابى مثل مستشفى اهل مصر ، حيث تعد صرحاً طبياً متكاملاً يدعو للفخر لما يتضمنه من إمكانيات متميزة في مجال تقديم خدمات الرعاية طبية للحالات الطارئة والحرجة من مصابى الحروق متمنياً السلامة لجميع المصريين .

وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر

وأوضح المهندس طارق الملا ان الوزارة طورت مؤخراً من رؤيتها للمسئولية المجتمعية واهتمت بإعداد استراتيجية شاملة لشركات قطاع البترول بخطط تنفيذية سنوية من خلال لجنة عليا برئاسته ، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال ذلك الى دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتحقيق مساهمة فعالة و ايجابية من شركات القطاع الحكومية والعالمية في جهود التنمية بجميع المحافظات و دعم تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية التى تعود بالنفع على المصريين .

وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر

وقد قام الوزير ومرافقوه بجولة بالمستشفى الجاري الانتهاء من تجهيزها حيث تم استعراض امكانياتها و ما تم الاستعانة به من انظمة وحلول متطورة تساعد على تقديم اكفأ رعاية طبية ، ووجه الوزير التحية والتقدير للقائمين على هذا العمل مؤكدا اهتمام القطاع باستمرار الدعم و المساندة لمثل هذه النماذج الايجابية من المبادرات التي تسهم في انقاذ الأرواح و تقديم رعاية طبية متميزة بالمجان لمصابي الحروق.

وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر

ومن جانبه أكد المهندس كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة بي بي البريطانية بشمال أفريقيا انه تم تقديم تبرع من شركة بي بي مصر لدعم العلاج المجاني لمصابي الحروق بالمستشفى لافتا الي ان التزام بي بي بدعم المجتمعات التي تعمل بها من خلال برامج التنمية المجتمعية لا يقل اهمية عن التزامها الحالي بتنمية مصادر الطاقة ، مشيرا الي ان هذه المساهمة في دعم مستشفي اهل مصر تعكس الجهود المستمرة من بي بي بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.