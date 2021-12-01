الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق بالمجان

وزير البترول يزور
وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر

زار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مستشفي أهل مصر لعلاج مصابي الحروق بالمجان يرافقه  المهندس كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة بي بي  البريطانية بشمال أفريقيا  و الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس الأمناء لمستشفى أهل مصر. 

في اطار الرؤية الجديدة للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول
 

وأكد  المهندس طارق الملا خلال جولته بالمستشفى أن شركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية تعمل حاليا  تحت اطار واحد  لدعم  المبادرات والبرامج  التي تمس  المجالات الأولى بالرعاية  في اطار الرؤية الجديدة للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول والتي تهتم بتعزيز وزيادة فعالية مساهمات شركات البترول المصرية والاجنبية في دعم النماذج ذات الأثر الايجابى  مثل مستشفى اهل مصر ، حيث  تعد صرحاً طبياً متكاملاً  يدعو للفخر  لما يتضمنه من إمكانيات متميزة في مجال تقديم خدمات الرعاية طبية للحالات الطارئة والحرجة من مصابى الحروق متمنياً السلامة لجميع المصريين . 

IMG-20211201-WA0011
وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر

وأوضح المهندس طارق الملا ان الوزارة طورت مؤخراً من رؤيتها للمسئولية المجتمعية واهتمت بإعداد استراتيجية شاملة لشركات قطاع البترول  بخطط تنفيذية سنوية  من خلال لجنة عليا برئاسته ، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال ذلك الى دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتحقيق مساهمة فعالة و ايجابية من  شركات القطاع الحكومية والعالمية في جهود التنمية  بجميع المحافظات و دعم تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية التى تعود بالنفع على المصريين .

IMG-20211201-WA0013
وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر

وقد قام الوزير ومرافقوه بجولة بالمستشفى الجاري الانتهاء من تجهيزها حيث تم استعراض  امكانياتها و ما تم الاستعانة به من انظمة وحلول متطورة تساعد على تقديم اكفأ رعاية طبية ،  ووجه الوزير التحية والتقدير للقائمين على هذا العمل مؤكدا اهتمام القطاع باستمرار الدعم و المساندة لمثل هذه النماذج الايجابية من المبادرات التي تسهم في انقاذ الأرواح و تقديم رعاية طبية متميزة بالمجان لمصابي الحروق.

IMG-20211201-WA0014
وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر

ومن جانبه أكد المهندس كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة بي بي البريطانية بشمال أفريقيا انه تم تقديم تبرع من شركة بي بي مصر لدعم العلاج المجاني لمصابي الحروق بالمستشفى لافتا الي ان التزام بي بي بدعم المجتمعات التي تعمل بها من خلال برامج التنمية المجتمعية لا يقل اهمية عن التزامها الحالي بتنمية مصادر الطاقة ، مشيرا الي ان هذه المساهمة في دعم مستشفي اهل مصر تعكس الجهود المستمرة من بي بي بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

IMG-20211201-WA0015
وزير البترول يزور مستشفى أهل مصر
مستشفى اهل مصر مصر وزير البترول البترول بي بي

مواد متعلقة

«البترول» تطلق خطة للاستخراج المبكر للذهب من منطقة «إيقات»

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن متحور «أوميكرون»

موسكو تدعو موظفي السفارة الأمريكية للمغادرة قبل 31 يناير

التحقيق مع صاحب محل تعدى على سيدة بسبب خلافات جيرة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج

الرئاسة الفلسطينية: مخطط الاستيطان فى أرض قلنديا مرفوض ويدفع نحو التصعيد

5 ملايين رحلة سنويًا.. «المطار المشترك» خطوة إسرائيل للاستيطان في القدس (صور)