19.8 مليار جنيه خسائر.. «زلزال نوفمبر» يضرب البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، ما انعكس بالتبعية على أسهم السوق التي تكبدت خسائر بلغت قيمتها نحو 19.8 مليار جنيه، بما نسبته 2.66%، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 722 مليار جنيه، مقارنة بـ 741.8 مليار جنيه بداية الشهر.

و على صعيد المؤشرات، أظهر التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، هبوطًا جماعيًا لمؤشرات البورصة المصرية خلال نوفمبر الجاري، حيث هبط المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوى الأوزان" بنسبة بلغت 7.67%، ليصل إلى مستوى 2127 نقطة.

كما تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس30" بنسبة أقل حدة بلغت 22. 0%، لينهي شهر نوفمبر عند مستوى 11395 نقطة، في الوقت الذي هوى فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 5.5%، لينهي تعاملات نوفمبر عند مستوى 3105 نقطة.

وأشار التقرير، إلى استمرار اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع، حيث سجلت صافي مبيعاتهم خلال شهر نوفمبر المنقضي نحو 998.5 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 18.1% من إجمالي التعاملات، فيما اتجه العرب والمصريين نحو الشراء بصافي شرائي بلغ 506.5 مليون جنيه، وبنسبة 10% من التعاملات و492 مليون جنيه، بنسبة 71.9% من التعاملات على التوالي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع منذ بداية العام، مسجلين صافي بيعي بقيمة بلغت 5.6 مليار جنيه بنسبة استحواذ تصل إلى 10.4%، تلك التي قابلتها مشتريات قوية من قبل المتعاملين المصريين والعرب، حيث سجلت صافي مشتريات المصريين نحو 3.315 مليار جنيه، وبنسبة استحواذ 82.5% من التداولات.

وسجلت صافي مشتريات العرب 2.373 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 7.1% من التعاملات، بعد استبعاد الصفقات.