«الري» تحظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

بدأت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن حظر دخول جميع العاملين، من اليوم، دون الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك بجميع الأماكن التابعة ومنها الديوان العام والقطاعات والهيئات بالمحافظات.



التأكد من حصول الموظفين والمتعاملين مع الوزارة على لقاح كورونا

كما بدأت أجهزة وزارة الموارد المائية والري المعنية بمتابعة إجراءات الدخول إلى الديوان العام والقطاعات، لجميع الموظفين والمواطنين المترددين على الوزارة بشرط الحصول على لقاحات فيروس كورونا، بداية من اليوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، البدء في تنفيذ الإجراءات السابق الإعلان عنها من مجلس الوزراء، الخاصة بمنع دخول أي من العاملين إلى مباني الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أشار وزير الموارد المائية والري إلى اتخاذ إجراءات أخرى منها تقديم تحليل كل ثلاث أيام، في إطار خطة الإجراءات الاحترازية وحماية العاملين والمواطنين المترددين على قطاعات الوزارة.

فى ذات السياق، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد في جميع مباني الوزارة، والتشديد على دخول العاملين والمواطنين بشرط الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، استمرار إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على صحة العاملين بها، وطبقًا لتعليمات الوزير بهذا الشأن.