«مياه القناة»: إصلاح كسور خطوط المياه المفاجئة فور وصول البلاغ

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، أنه أثناء قيام عمال الشبكات بمحافظة بورسعيد بأعمال التطهير لشبكات الانحدار الصرف الصحى بمنطقة الحى الاماراتى، وجدوا مخلفات فرد كاوتش، ومخلفات صلبة، كانت قد تسببت فى حدوث انسداد لشبكات الانحدار، وتم استخراجها، وتطهير جميع خطوط الشبكات بتلك المناطق، وذلك تنفيذاً لخطة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في عملية تطهير جميع شبكات الصرف الصحى في محافظات القناة الثلاثة، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش، حيث تم استخراج فرد كاوتش وكميات كبيرة من الرواسب، ورمال، والمواد الصلبة، والمخلفات الحيوانية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت إنه تم الانتهاء من عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات بمحطة مياه القنطرة غرب الكبري، بسعة تصميمية 800 لتر، بأشراف المهندس محمد ماضي، كما تم الانتهاء من تطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه الانجليزية بالقصاصين، بسعة تصميمية 360 متر ساعة، بإشراف محمود حسونة، كما جاري الاستمرار في عملية غسيل وتطهير مروقات وخزانات المحطات في محافظات إقليم القناة"، السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"،.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إن مهندسو وفنيو وعمال الشركة انتقلوا بشكل فورى حينما تلقينا بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم الانتهاء من أصلاح كسر في خط مياه 6 بوصة بمنطقة القنطرة غرب، واصلاح كسر في خط مياه 8 بوصة بجوار مستشفي طوارئ أبوخليفة، كما تم أصلاح كسر في خط مياه 8 بوصة قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، مضيفا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.