الأدب فى القارة الأفريقية علي طاولة القومى للترجمة.. اليوم

تستقبل قاعة طه حسين، بالمركز القومي للترجمة في مقره الكائن بساحة الأوبرا في أرض الجزيرة، في الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "التابع ينهض … الأدب في القارة الأفريقية".

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور حلمي شعراوي خبير الشؤون الأفريقية، الدكتور شكري مجاهد أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة عين شمس، دكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتجية، الدكتور سيد رشاد مدرس الدراسات اللغوية و اللغة السواحيلية بقسم اللغات الإفريقية، الدكتور عبد الجواد أبو كب، الدكتور محمد يسري المدرس المساعد بكلسة الألسن.

كما يشارك أيضًا في ملف المشروع الافريقي كلٍ من الدكتورة آمال مظهر أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة القاهرة، الدكتورة أسماء يحيي الطاهر عبد الله مدرس الدراما و النقد بجامعة حلوان، البرفسور أ د ف.أ.م .ك سنكورو أستاذ الأدب السواحيلي بمعهد الدراسات السواحيلية بجامعة دار السلام بتنزانيا و الدكتور دانسون سيلفستر كايانا بجامعة ماكيرير بأوغندا و يدير الجلسة الكاتب فؤاد مرسي.

جدير بالذكر أن دراسة الدكتورة و الناقدة الكبيرة الراحلة رضوى عاشور "التابع ينهض...الرواية في غرب أفريقيا"، تعتبر الأولى والمتفردة في مجالها في مجال النقد العربي للرواية الأفريقية حيث تتناول الكاتبة نشأة الرواية في غرب أفريقيا كشكل من أشكال التمرد على الاستعمار كما يعرض الكتاب الجهود الرائدة في أفرقة الشكل الروائي في محاولة لاستعادة التراث الشعبي الأفريقي والإنجاز السردي.



يشار إلي أن المركز القومي للترجمة، كان قد احتفل مع بداية عام 2006 بإصدار الكتاب رقم 1000، أهم الحلقات في سلسلة طويلة من الجهود المبذولة في مجال الترجمة في تاريخنا الحديث بدأت مع إنشاء مدرسة الألسن في مطلع القرن التاسع عشر، واستمرت في جهود لجنة التأليف والترجمة والنشر، ومشروع الألف كتاب الذي أصدر ما يقرب من ستمائة كتاب عند توقفه، أضف إلي ذلك مشروعين لم يكتملا : اولهما لجامعة الدول العربية بإشراف طه حسين، وثانيهما لهيئة الكتاب المصرية بإشراف سمير سرحان.

وانطلق المشروع القومي من البدايات السابقة، ساعياً وراء أهداف أكبر وأشمل ، تتناسب والمتغيرات المعرفية المعاصرة، وذلك من منطلق مجموعة من المباديء الأساسية التي وضعها المشروع لنفسه. وقد استطاع المشروع علي مدي عشر سنوات أن يحقق من النتائج الإيجابية ما أكسبه المصداقية والإحترام في عالم الثقافة العربية، باعتباره المحاولة العلمية الأكثر جدية واستمرارا، في مدي تقليص الهوة بيننا وبين من سبقونا علي هذا الطريق.

وتفرد المركز القومي للترجمة عن كل ما سبقه بميزات متعدده أبرزها الترجمة عن اللغات الأصلية، وتعدد اللغات المترجم عنها / فيما يقرب من ثلاثين لغة، والتوازن بين المعارف المختلفة لسد النقص في المكتبة العربية، وترجمة قدر لا بأس به من الأصول المعرفية ، فضلا عن الأعمال المعاصرة التي تصل للقاريء العربي بالثقافة العالمية في تحاولاتها المتسارعة.

