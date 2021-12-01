«البنية المشهدية فى السرد المعاصر» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تحت عنوان "البنية المشهدية في السرد المعاصر"، يشهد مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية ACWA لقاءً مفتوحًا بعنوان الورش التطبيقية.

ويتضمن الجزء الأول من اللقاء: مائدة مستدير بعنوان "البنية المشهدية في السرد المعاصر رحلة الشخصية نحو تحقيق الهدف"، وتشمل الورشة تحديد هدف الشخصية، يتبعها بالمراحل التفاعلية لكل مشهد وربطه بالمشهد التالي تدريب على المراحل القياسية لأكثر من هدف تقديم الناقد الدكتور محمد عبد الحميد خليفة.

ويقام الجزء الثاني من الورشة تحت عنوان: "البنية التقليدية السردية المعمار الفني للرواية":

الزمان ... المكان. تقديم دكتورة سحر شريف، ودكتورة ندى يسري. وذلك بقاعة توفيق الحكيم بالمركز.

ــ احتفالية بعنوان "أحمد مبارك في عيون الوطن".. غدا

في سياق متصل، ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية أيضا، في السادسة من مساء الغد الخميس، احتفالية بعنوان "أحمد مبارك في عيون الوطن".

يتخللها إعلان نتائج مسابقة النقد الأدبي عن أعمال الشاعر الراحل أحمد مبارك و موجز للدراسات الفائزة و كلمات عن ذكرى و وفاء و إلقاء شعر من شعراء مختارين متحققين وتكريم شخصيات ساهمت في دعم و نجاح المسابقة.

ــ الاحتفال بذكري ميلاد أديب نوبل نجيب مخفوظ

في سياق متصل، ينظم مركز الحرية للإبداع، بالتعاون مع السفارة الكولومبية في القاهرة، خلال الفترة بين 19 وحتي 23 ديسمبر الجاري، عروض للأفلام السينمائية، المقتبسة من روايات أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلاده الــ 110 ومن بينها أفلام: زقاق المدق ــ الحب تحت المطر ــ ثرثرة فوق النيل ــ بين القصرين ــ قصر الشوق ــ السكرية ــ اللص والكلاب ــ قلب الليل ــ الكرنك ــ المطارد ــ الشيطان يعظ ــ السراب وغيرها.

وتزامنًا مع عروض الأفلام، يفتتح المركز في الإسكندرية بالتعاون مع السفارة الكولومبية بالقاهرة أيضًا، معرضًا لإحياء ذكرى الأديب الكبير بقاعة الأخوين وانلي في الخامسة مساءً، ويستمر حتي 23 من ديسمبر.

ــ الصحة النفسية في مركز طلعت حرب الثقافي

كما ينظم مركز إبداع طلعت حرب الثقافي، بالسيدة نفيسة، في الثالثة من عصر اليوم، ندوة طبية، بعنوان "الصحة النفسية"، والتي يقدمها ويحاضر فيها الدكتور عبد الله غازي، الخبير الدولى فى التدريب وبناء الشخصية الإيجابية.

وفي الثانية من بعد ظهر غز الخميس، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي أيضا، مهرجان "معاً نستطيع" بمناسبة الأحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة يوم الإعاقة العالمى.

