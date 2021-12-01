الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: منفتحون على الحوار مع روسيا ونتابع التطورات حول أوكرانيا

الناتو
الناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، أن وزراء خارجية دول الحلف أكدوا على ضرورة الحوار مع روسيا، لكن الحلف يستعد أيضًا لاتخاذ "إجراءات ضد موسكو" في حال "هجومها" على أوكرانيا.

وقال ستولتنبيرج في ختام اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية الناتو في ريجا: "بحثنا موقفنا المركب من العلاقات مع روسيا، الذي يجمع بين الردع في المجالات الضرورية، والانفتاح على الحوار".

وتابع: "ندرك الأهمية الحيوية للحوار مع روسيا، ونحن منفتحون على مثل هذا التعامل".

وأشار إلى أن اجتماع الناتو بحث أيضا إمكانية فرض عقوبات على روسيا "في حال الضرورة"، مضيفًا أن أعضاء الناتو اتفقوا على تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة "أعمال روسيا" المزعومة تجاه أوكرانيا.

وامتنع ستولتنبيرج عن الرد على سؤال ما إذا سيدعم الناتو أوكرانيا بإجراءات عسكرية في حال وقوع نزاع مع روسيا، واكتفى بالقول إن "علينا أن ندافع عن أعضاء حلفنا، بما في ذلك في منطقة البحر الأسود، ولدينا خطط وقدرات لنكون مستعدين دائمًا لأي خطر".

وأضاف أن الناتو "لا يعرف نوايا روسيا تجاه أوكرانيا"، لكنه يستعد لـ "احتمال" استخدام موسكو للقوة العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال: "لا يوجد لدينا أي وضوح أو قناعة بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا، التي تتغير مع مرور الوقت. وعلى الناتو أن يكون مستعدا لسيناريو استخدام روسيا للقوة العسكرية".

وأضاف أن الناتو سيبحث الوضع في منطقة البحر الأسود مع وزيري الخارجية الأوكراني والجورجي الأربعاء.

و في وقت سابق ، قال الأمين العام لحلف شمال الإطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن موسكو ستواجه عواقب ملموسة، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي، إذا تجرأت على اتخاذ إجراءات عدوانية جديدة ضد أوكرانيا.
وأضاف ستولتنبرج ـــ في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن هناك أسبابًا للقلق بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، لكن لا ينبغي أن يكون هناك شك في تصميم الناتو على الدفاع عن جميع الحلفاء في المنطقة.

وتابع: "نرسل رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا استخدموا القوة العسكرية ضد أوكرانيا مرة أخرى".

وذكرت وسائل إعلام غربية نقلًا عن مسؤوليين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه تم رصد تحركات للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ولوحظت "حركة غير عادية" للمعدات والجيش في المناطق الغربية لروسيا.

روسيا أوكرانيا روسي على تطور حوار تطورات روس فتح الناتو التطورات التطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

وزير الصحة السعودى: نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدى لفيروس كورونا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

كلوب: شعرت بالصدمة لنتيجة «الكرة الذهبية»

خبير فى جنوب أفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته