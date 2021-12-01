الناتو: منفتحون على الحوار مع روسيا ونتابع التطورات حول أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، أن وزراء خارجية دول الحلف أكدوا على ضرورة الحوار مع روسيا، لكن الحلف يستعد أيضًا لاتخاذ "إجراءات ضد موسكو" في حال "هجومها" على أوكرانيا.

وقال ستولتنبيرج في ختام اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية الناتو في ريجا: "بحثنا موقفنا المركب من العلاقات مع روسيا، الذي يجمع بين الردع في المجالات الضرورية، والانفتاح على الحوار".

وتابع: "ندرك الأهمية الحيوية للحوار مع روسيا، ونحن منفتحون على مثل هذا التعامل".

وأشار إلى أن اجتماع الناتو بحث أيضا إمكانية فرض عقوبات على روسيا "في حال الضرورة"، مضيفًا أن أعضاء الناتو اتفقوا على تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة "أعمال روسيا" المزعومة تجاه أوكرانيا.

وامتنع ستولتنبيرج عن الرد على سؤال ما إذا سيدعم الناتو أوكرانيا بإجراءات عسكرية في حال وقوع نزاع مع روسيا، واكتفى بالقول إن "علينا أن ندافع عن أعضاء حلفنا، بما في ذلك في منطقة البحر الأسود، ولدينا خطط وقدرات لنكون مستعدين دائمًا لأي خطر".

وأضاف أن الناتو "لا يعرف نوايا روسيا تجاه أوكرانيا"، لكنه يستعد لـ "احتمال" استخدام موسكو للقوة العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال: "لا يوجد لدينا أي وضوح أو قناعة بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا، التي تتغير مع مرور الوقت. وعلى الناتو أن يكون مستعدا لسيناريو استخدام روسيا للقوة العسكرية".

وأضاف أن الناتو سيبحث الوضع في منطقة البحر الأسود مع وزيري الخارجية الأوكراني والجورجي الأربعاء.

و في وقت سابق ، قال الأمين العام لحلف شمال الإطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن موسكو ستواجه عواقب ملموسة، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي، إذا تجرأت على اتخاذ إجراءات عدوانية جديدة ضد أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج ـــ في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن هناك أسبابًا للقلق بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، لكن لا ينبغي أن يكون هناك شك في تصميم الناتو على الدفاع عن جميع الحلفاء في المنطقة.

وتابع: "نرسل رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا استخدموا القوة العسكرية ضد أوكرانيا مرة أخرى".

وذكرت وسائل إعلام غربية نقلًا عن مسؤوليين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه تم رصد تحركات للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ولوحظت "حركة غير عادية" للمعدات والجيش في المناطق الغربية لروسيا.