البرازيل تسجل 305 وفيات بكورونا وترصد أول إصابتين أوميكرون فى أمريكا اللاتينية

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 305 وفيات بكوفيد-19 و9710 إصابات جديدة.



وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 614681.



في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية البرازيلية اليوم رصد أول إصابتين بالسلالة الجديدة أوميكرون، وهما أول حالتي إصابة بهذه السلالة المتحورة الجديدة في أمريكا اللاتينية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.