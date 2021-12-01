الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

وزير الدفاع التونسى: أفريقيا موضوع صراع وتنافس بين القوى الاقتصادية العظمى

وزير الدفاع التونسي
وزير الدفاع التونسي عماد مميش

قال وزير الدفاع التونسي عماد مميش، إن القارة الإفريقية تمثل اليوم موضوع صراع وتنافس بين مختلف القوى الاقتصادية العظمى بالنظر لثرواتھا ومواردھا الطبيعية الھائلة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الدفاع التونسي للدورة التاسعة والثلاثين لمعهد الدفاع الوطني بعنوان "البعد الاستراتيجي لإفريقيا: مقاربة شاملة لإرساء استراتيجية وطنية للتعاون التونسي الإفريقي في ظل تنامي الاھتمام الدولي بھذا الفضاء".

ولفت الوزير إلى أن الاھتمام بإفريقيا للاستفادة من فرص التعاون والاستثمار مع بلدان هذه القارة لا يمكن تصوره إلا في إطار استراتيجية وطنية استشرافية للتعاون التونسي الإفريقي.

وأوضح أنه يمكن التركيز على عناصر ثلاثة بالنسبة لمقومات هذه الاستراتيجية، أولها تثمين واقع التعاون التونسي الإفريقي كمًا ونوعًا تمھيدًا لتصور جديد، فضلًا عن الإحاطة بالوضع الجيوسياسي الإقليمي والدولي على ضوء مختلف تحديات القارة الإفريقية في علاقة بالنمو الديموغرافي أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أو كذلك بالخيارات الديمقراطية والحوكمة، إضافة إلى ضبط مجالات التعاون وأطره وآلياته في علاقة بالأمن المائي والغذائي والصحي وخاصة الدفاعي، إلى جانب التركيز على الجانب العلمي والتكنولوجي ببعده الرقمي خاصة.

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