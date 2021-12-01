سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-12-2021

يقدم موقع “الدستور”، في تقريره اليوم، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

وعلى المستوى المحلي، سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي فى البنك المركزى 51.97 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-12-2021

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.97 جنيه للشراء

52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.33 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

52.03 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.46 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلام

48.31 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-12-2021

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخرى للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن و قد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.