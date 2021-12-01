كيت ميدلتون تخطط للاحتفال بـ «عيد الميلاد» فى كنيسة وستمنستر

مع استعداد الكثيرون، لاحتفالات عيد الميلاد، بدأ قصر كينسينجتون، في الإعلان عن خطط دوقة كامبريدج، للاحتفال بالعيد، إذ أنها ستحضر قداس عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، حيث سيقام الحفل يوم الأربعاء 8 ديسمبر، وسيشهد الحفل دعم مؤسسة الأمير وليام وكيت الملكية، للمشاركين، للاعتراف والاحتفال بالعمل الرائع للأفراد والمنظمات في جميع أنحاء البلاد الذين تقدموا لدعم مجتمعاتهم خلال الوباء.

حفل كيت ميدلتون لـ "عيد الميلاد"

وأكد القصر أيضا أن الحفل سيتم بثه على قناة "آي تي ​​في" ضمن برنامج خاص في ديسمبر المقبل، حيث شارك الأمير وليام وكيت، عبر حسابهما الرسمي على إنستجرام صورة، للدعوات التي يتم إرسالها للضيوف، كاملة مع حرف "C" الذهبي، إشارة إلى الدوقة.

من هم المشاركون في الحفل؟

ويضيف قصر كينسينجتون، في بيان: "سيجمع الحدث أفرادًا ملهمين من جميع أنحاء المملكة المتحدة ممن ذهبوا إلى أبعد الحدود لرعاية وحماية المحتاجين أثناء الوباء، وسينضم إليهم أولئك الذين يعملون في بعض المجالات الرئيسية التي تواصل صاحبة السمو الملكي والمؤسسة الملكية التركيز عليها، منها مجالات الصحة العقلية، ودعم الأسر وزيادة الوعي بين الأفراد.

ومن المقرر أن يضم الحفل، الضيوف من أولئك المشاركين في المبادرات المجتمعية الشعبية، والعاملين في المجال الخيري والمتطوعين، والمعلمين، والمستجيبين للطوارئ، وأفراد القوات المسلحة.

وسيتضمن الحفل ترانيم تؤديها جوقة وستمنستر آبي، المشهورة عالميًا، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض الموسيقية من قبل مجموعة متنوعة من الضيوف، حيث سيتم مزج العناصر التقليدية مع الأسلوب الحديث لتشمل الناس من جميع الأديان.

هل ستشارك بالحفل عائلة كامبريدج؟

كما ذكرت وسائل إعلامية سابقة، أنه من المتوقع أن يحضر الحفل الأمير ويليام، كما يشارك الصغار، الأمير جورج، ثمانية أعوام، والأميرة شارلوت، ستة أعوام، والأمير لويس، ثلاثة أعوام، في حضور الحفلة الموسيقية التي تقام في الكنيسة.