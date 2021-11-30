مسيرات استفزازية لمستوطنين بالبلدة القديمة في القدس ونابلس

أدى مستوطنون، مساء الثلاثاء، طقوسا تلمودية بالقرب من قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن عشرات المستوطنين احتشدوا قرب منطقة الجسر على طريق رام الله نابلس، وأشعلوا شمعدانا وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة، بحماية قوات الاحتلال.

مسيرة استفزازية لمستوطنين بالبلدة القديمة فى القدس

وفى القدس، نفذ مستوطنون، مساء اليوم، مسيرة استفزازية في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، وصولا إلى الحائط الغربي للمسجد الأقصى، كما قام اخرون باستفزاز أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير.

وانتشرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة، وفتشت شبانا في طريق الواد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية بأن المستوطنين حاولوا وضع شمعدان على جدران منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح، واستفزوا أهالي الحي بعزف موسيقى أمام منزل العائلة.

وفي وقت سابق من اليوم أتلف مستوطنون رسومات قام الأهالي برسمها على جدران البيوت المهددة بالتهجير في الحي.

وصباح اليوم، اقتحم 301 مستوطن المسجد الأقصى، في الفترتين الصباحية والمسائية.

الاحتلال يستولى على أراضى جنوب نابلس

وفى السياق، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على قرار بالاستيلاء على أراض في قريتي قريوت والساوية جنوب نابلس.

وصرح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن سلطات الاحتلال صادقت على القرار، الذي بموجبه سيتم الاستيلاء على مساحات من الأراضي في القريتين، وتحويلها من أراض زراعية إلى مناطق سكنية استيطانية ومرافق عامة وطرق لمستوطنة عيليه المقامة على الاف الدونمات من أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، والساوية، وقريوت، وتلفيت.

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، جلسة مفتوحة برئاسة أيرلندا، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.