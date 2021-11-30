الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. 62 فنانًا تشكيليًا يحتفلون بعيد الكاريكاتير المصرى بمتحف محمود مختار

احتفالية عيد الكاريكاتير
احتفالية عيد الكاريكاتير المصري الأول

أعلن الفنان ورسام الكاريكاتير سمير عبدالغني، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن احتفال الجمعية بعيد الكاريكاتير المصرى من خلال معرض فني يقام بمتحف محمود مختار، وذلك خلال الفترة ابتداء من يوم الخميس الموافق 2 حتى 12 ديسمبر المقبل.

يشارك في المعرض أعمال 62 فناناً تشكيلياً من رواد الفن التشكيلي؛ أبرزهم حجازي، وأحمد طوغان، جلال جمعة، جورج بهجوري، وغيرهم من الفنانين .

تمثل الجمعية المصرية للكاريكاتير أحد الكيانات الفنية التي تهتم بالارتقاء بهذا الفن الصحفي العريق. تأسست الجمعية عام 1983 بمشاركة 25 رساماً، واختيار الفنان الراحل محمد عبدالمنعم رضا رئيساً لها، الذي أشار في افتتاح الجمعية إلى دورها في تنمية المهارات الإبداعية لدى رسامي الكاريكاتير قائلاً: «أخيراً تحقق الحلم الذي عاش يداعب أحلام جميع رسامي الكاريكاتير في مصر لأكثر من 30 عاماً حتى أصبحت لنا اليوم جمعيتنا، منذ 60 عاما بدأت الرسم للصحف المصرية، التي كان كل شيء فيها مصرياً، عدا رسام الكاريكاتير فكان يرسم لها رسامون أجانب قدرتهم لا شك فيها، ولكن انتماءهم لمصر وإحساسهم بأحاسيس شعبها كان دائماً موضع شك».

في سبتمبر 1987 أقامت الجمعية أول معرض للكاريكاتير واشترك فيه 59 فناناً، وأصدرت نشرة تضمنت كلمة للفنان «رخا»، أشار فيها إلى الفنانين الراحلين صلاح جاهين وصلاح الليثي وصاروخان وعبدالسميع.

لعبت الجمعية دوراً مهماً تحت رئاسة الفنان الراحل مصطفى حسين، وأصدرت مجلة «كاريكاتير»، التي تبنت المواهب الجديدة، وقدمت كثيراً من الرسامين الشباب.

يذكر أنه تم اختيار الجمعية المصرية للكاريكاتير يوم 7 من نوفمبر، الموافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبدالمنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري ليكون عيدا للكاريكاتير المصري يتم الاحتفال به سنويا.

الفنان الكبير رخا ولد في السابع من نوفمبر عام 1911، بقرية سنديون بمحافظة القليوبية، واحترف الرسم الكاريكاتيري قبل أن يُكمل عامه السادس عشر، وكانت بدايته في مجلة الفنان عام 1927، ثم تنقل بعدها للعمل في العديد من الصحف والمجلات، ورحل عن عالمنا في عام 1989، بعد رحلة مليئة بالعطاء.

عيد الكاريكاتير المص الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان سمير عبد الغني الفنان التشكيلي رخا جورج بهجورى

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