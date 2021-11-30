الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحة فيتنام: نعمل عن كثب لمكافحة سلالة «أوميكرون»

كورونا
كورونا

أكد وزير صحة فيتنام نجوين تان لونج اليوم، أن بلاده تعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية المختصة بمكافحة الأمراض والوقاية منها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون».

وأشار لونج - في تصريحات له أوردتها وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية - إلى أنه اعتبارا من صباح اليوم 30 نوفمبر، لم تسجل فيتنام أي حالة إصابة بالمتغير الجديد من كورونا.

وعقد وزير الصحة اليوم اجتماعا مع ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام كيدونج بارك، والمدير الإقليمي لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في جنوب شرق آسيا جون ماك آرثر، إلى جانب مدير برنامج الأمن الصحي العالمي التابع للولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام ماثيو مور، بحثوا خلاله التهديدات التي باتت تشكلها السلالة الجديدة من الفيروس.

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