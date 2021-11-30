أعمال السنباطى والموجي في حفل فني بأوبرا الإسكندرية.. الخميس المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك في تمام الثامنة من مساء بعد غدا الخميس الموافق ٢ من ديسمبر حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع كل من الموسيقار الكبير رياض السنباطى، والموسيقار الكبيرمحمد الموجي يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى “بنات بحرى” من أداء الأوركستر، آخرة جرحي ايه، مغرور أداء الفنان مصطفي سعد ،غالي عليا، حبيبها أداء الفنان ياسر سعيد، رمش عينه، حلوة الدنيا اداء الفنان محمد متولي، أنا قلبي إليك ميال، عيون القلب أداء الفنانة مروة حمدى.

وفي الفاصل الثانى يقدم الأوركسترا مقطوعة" لونجا ريا ض" هقابله بكرة، أفرح يا قلبي اداء الفنانة يمني حسن، حيرت قلبي، شمس الأصيل أداء الفنانة حسناء.

يذكر أن الموسيقار رياض السنباطي من أهم رواد تجديد الموسيقى العربية، ومن أبرز الموسيقيين العرب والذي أشتهر بتفرده في تلحين القصيدة العربية، أكتست موسيقاه بالطابع الكلاسيكي، وتعاون مع أغلب مطربي الوطن العربي، جمعته علاقة وطيدة بكوكب الشرق أم كلثوم.

أما الموسيقارمحمد الموجي هو أيضا من أهم الرواد المجددين في الفن المصري والشرقي، أتقن عزف العود في الثامنة ونشأ مولعًا بالموسيقى والتلحين والغناء. لحّن لعمالقة الفن العربي أمثال أم كلثوم وشادية ووردة وصباح وغيرهم، كما ألّف ألحانًا لعشرات الأعمال الفنية.

كان صانعًا للنجوم فقدّم العندليب الأسمرعبد الحليم حافظ الذي ألّف له أولى أغانيه “صافيني مرّة” ولحّن له 88 أغنية أخرى كان آخرها “قارئة الفنجان”، كما تعاون مع الملحن العبقري محمد الموجي وكمال الطويل ثم بليغ حمدي، كما أنه له أغاني شهيرة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مثل: (أهواك، نبتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا)، ثم أكمل الثنائي (حليم - بليغ) بالاشتراك مع الشاعر المصري المعروف محمد حمزة أفضل الأغاني العربية من أبرزها: "زي الهوا، سواح، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن لا، موعود"، وغيرها من الأغاني.