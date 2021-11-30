محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان (صور)

فى إستجابة فورية محافظ المنوفية يلتقي أهالى قرية شنوان ويأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددًا من أهالي قرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، بحضور نائبه محمد موسي، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

ووجه محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة لهم بالإضافة إلى تسليمهم مواد غذائية ومساعدات عينية تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد جديدة لبطاقة تموين مواطن من أصحاب الهمم يعول 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة وليس لديه مصدر رزق ثابت.

محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان

فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم ببحث إمكانية إقامة كشك لمواطنة تعاني من ظروف صحية سيئة حيث أنها مريضة بالسكر وزوجها مريض بالسرطان ، موجهاً مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء وتسهيل الإجراءات القانونية لصرف معاش تكافل وكرامة لمواطنة مريضة سرطان وتعاني من ظروف اجتماعية صعبة .

محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكداً أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت للتواصل مع أهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة فى إستجابة فورية محافظ المنوفية يلتقي أهالى قرية شنوان ويأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية.

محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان

محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان

محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان

محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان