الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى إستجابة فورية محافظ المنوفية يلتقي أهالى قرية شنوان ويأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية

محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان (صور)

محافظ المنوفية يبحث
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددًا من أهالي قرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، بحضور نائبه محمد موسي، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

ووجه محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة لهم بالإضافة إلى تسليمهم مواد غذائية ومساعدات عينية تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد جديدة لبطاقة تموين مواطن من أصحاب الهمم يعول 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة وليس لديه مصدر رزق ثابت.

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 محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان

فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم ببحث إمكانية إقامة كشك لمواطنة تعاني من ظروف صحية سيئة حيث أنها مريضة بالسكر وزوجها مريض بالسرطان ، موجهاً مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء وتسهيل الإجراءات القانونية لصرف معاش تكافل وكرامة لمواطنة مريضة سرطان وتعاني من ظروف اجتماعية صعبة .

IMG-20211130-WA0036
 محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكداً أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت للتواصل مع أهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة فى إستجابة فورية محافظ المنوفية يلتقي أهالى قرية شنوان ويأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية.

محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
محافظ المنوفية يبحث حل مشكلات أهالى قرية شنوان
جديدة أمن محافظة الداخلية المنوفية ابراهيم احمد التجارة المواطنين التضامن الاجتماعي تعرف علي التجارة الداخلية التموين صرف معاش تكافل وكرامة الوحدة المحلية

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