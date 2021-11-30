وزارة السياحة والآثار تدرب العاملين بمتحفى النوبة والفن الإسلامى

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية للعاملين بمتحف النوبة بمحافظة أسوان، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري، ضمن مشروع برنامج "سفراء السياحة" الذي يتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائرين في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إلى أن تدريب العاملين بمتحف النوبة استمر لمدة يومين، وتم تنفيذه بالتنسيق مع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، والذي أشاد بهذه الدورة، والتي تم تنفيذها مسبقًا للعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وتحت إشراف أحمد عبدالرحمن مدير متحف النوبة، والذي أعرب عن إعجابه بمحتوى التدريب وحاجة المتعاملين مع الزائر لمثل هذا النوع من الدورات التدريبية، كما قام في ختام هذه الدورة بتسليم الشهادات للمتدربين.

وأضافت أن تدريب العاملين بمتحف الفن الإسلامي استمر لمدة يومين، وتم تنفيذه بالتنسيق مع إدارة التدريب والجرافيك بقطاع المتاحف بالوزارة، لافتة إلى أنه تم خلاله تدريب العاملين بالمتحف على كيفية التعامل مع الزائرين بطريقة صحيحة وكيفيه التعامل مع المشكلات والأزمات وحلها والعمل تحت ضغط.



وأوضحت أنه قام بتدريب العاملين بمتحفي النوبة والفن الإسلامي خلال هذه الدورة التدريبية مؤسسة "Rythm " المتخصصة في مجال التدريب، لافتة إلى أن برنامج “سفراء السياحة” يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة "Rythm" المتخصصة في مجال التدريب والمعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة.

وأضافت مستشار الوزير لشئون التدريب، إلى أنه من المقرر تنفيذ العديد من الدورات التدريبية بجميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة جميع المتعاملين مع السائحين بها.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد نظمت خلال شهر نوفمبر الجاري دورة تدريبية لعدد من المتعاملين مع السائحين بمدينة سيوة بالتعاون مع محافظة مطروح وكلية السياحة والفنادق جامعة مطروح، حيث حضر هذه الدورة التدريبية 60 من المتعاملين مع الزائرين بمدينة سيوة، وقام بتدريبهم مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح على إدارة المواقع الأثرية والسياحية وإدارة الجولات والزيارات السياحية.