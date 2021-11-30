حبس عاطلين يروجان البانجو والأسلحة النارية بالعياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، اليوم الثلاثاء، حبس مسجلين خطر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم كمية كبيرة من مخدر البانجو، وسلاح ناري حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة العياط في محافظة الجيزة

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، تفيد بقيام اثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "بندقية آلية، طلقات لذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو جرام، مركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية "قيادة أحدهما" - مبلغ مالى، 2 هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة،والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.