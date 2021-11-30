الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين يروجان البانجو والأسلحة النارية بالعياط

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، اليوم الثلاثاء، حبس مسجلين خطر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم كمية كبيرة من مخدر البانجو، وسلاح ناري حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة العياط في محافظة الجيزة

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، تفيد بقيام اثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "بندقية آلية، طلقات لذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو جرام، مركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية "قيادة أحدهما" - مبلغ مالى، 2 هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة،والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس العياط الأسلحة النارية مخدر البانجو عقوبة الاتجار في المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

طرده والده.. مريض سرطان بالغربية: «نفسي أتعالج وأربي بناتي»

حقيقة وجود أخطاء فى خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات لـ«رابعة ابتدائى»

«منى» تترك الصيدلة من أجل الديكوباج: «عصا سحرية تعيد جمال الأشياء»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين

الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي

البرلمان العربى يوجه خطابات للأمم المتحدة بشأن اقتحام رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى