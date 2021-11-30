الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تتابع مستحقات مصري انفجر به لغم أثناء عمله بالكويت

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أصدَر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة المواطن السيد محمود السيد أحمد إثر انفجار لغم من مخلفات الغزو في منطقة الشاليهات الجليعة بالكويت، في أثناء عمله بمشروع ميناء عبدالله التابع لشركة كى سي سي للهندسة والمقاولات.

وأعرب وزير القوى العاملة عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأبناء عمومه المتواجدين بالكويت، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفي للقاهرة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا من إمام  محمود الملحق الإداري بمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، أشار فيه إلى أن المتوفي كان يعمل بها منذ 5 سنوات بمهنة عامل عادي خفيف ويبلغ من العمر 53 عاما تم تسجيل القضية تحت رقم 145 /2021 جنح.

وكشف الملحق الإداري، عن أنه تم التواصل مع محامي الشركة لحجز تذاكر الطيران عند إنهاء إجراءات تصريح الدفن لشحن الجثمان ومتابعة مستحقاته المالية لدى الشركة بعد عمل إعلام الوراثة  لذويه.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، نجح في تحصيل مستحقات مالية للمواطنة المصرية "ن. أ.ي.ي"، بقيمة 2245 ديناراً كويتيا، بما يوازي 116 ألفا و605  جنيها مصريا تقريبا.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، إن المكتب يحرص علي حل نزاع المواطنة المصرية "ن. أ.ي.ي" وديا قدر الاستطاعة ، وتابع النزاع الذي استمر على ما يزيد عن 17 شهراً، وانتهي بحصول المواطنة على 2245 ديناراً بشيك من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية القسم العمالي.

مستحقات مصري
مستحقات مصري
مستحقات مصري
مستحقات مصري
مستحقات مصري
مستحقات مصري
وزير القوى العاملة محمد سعفان منطقة الشاليهات الجليعة بالكويت نقل جثمان المتوفي مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت عامل عادي الملحق الإداري

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