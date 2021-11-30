الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تقلل الإصابة بأمراض القلب.. لماذا نتناول أطعمة غنية بـ أوميجا3؟

أوميجا3
أوميجا3

نحن في شهور الدراسة، ويعانى طلاب من عدم القدرة على التركيز، وفي هذه الأثناء تجد من يهمس في أذنك بضرورة حصول أبنك على أوميجا 3 من أجل استعادة القدرة على التركيز.

وينصح عدد كبير من الأطباء بحصول الحامل على قرص واحد يوميًا من الأوميجا، لما له من تأثير إيجابي على صحة الطفل الدماغية، ذكاؤه، بحسب ما ورد في موقع "rappler".

 

فوائد أوميجا3:

يحتاج الجسم إلى وجود قدر مناسب من الأوميجا 3، فهي تساعد عينيك على الرؤية بشكل أفضل، تحسن من صحة الدماغ، تنشط أداء المخ، كما لها دورا بالغا في زيادة نشاط العضلات، تحسين عملية الهضم ورفع كفاءة المناعة، والخصوبة.

وأشارت دراسات أمريكية، إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر كافي من الأوميجا، أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، مما يقل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

والسؤال: هل يمكن أن نحصل على أوميجا3 من خلال الطعام وليس الأقراص؟

بالطبع هناك عدد كبير من الأطعمة تضم خلاصة أوميجا3، يمكن الحصول عليها بشكل طبيعي من غير الحاجة لتناول عقاقير الطبية:

 

الأسماك:

تعتبر الأسماك في مقدمة الأطعمة التي يضم قدر كبير من الأوميجا3، لتواجدها في جميع الأنواع وإن كان ذلك بصور متفاوتة، إلا انه في النهاية عند تناولك نوع من الأسماك فإنك بذلك تكون قد حصلت على قدر كافي من الأوميجا3 وحتى أسبوع كامل.

 

ومن أنواع الأسماك التي تضم مقدار كبير من الأوميجا، السلمون، الأسقمري البحري، التونة الزرقاء، بالإضافة إلى الأنشوجة والسردين، كذلك المكريل.

أوميجا3 فوائد أوميجا الأكلات اللي بنحصل منها ع او الأسماك السلمون

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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