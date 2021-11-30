ضبط 5 أطنان من خام الذهب في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص يقود سيارة بإحدى الطرق الجبلية وبتفتيشها عثر بداخلها على 74 جوالا من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب حيث بلغ إجمالي الأجولة حوالي 5 أطنان، في أسوان.

كان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا يفيد بضبط سائق أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها الذهب الخام، قادما من إحدى المناطق الصحراوية على الحدود بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 74 جوالا من أحجار الكوارتز، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.