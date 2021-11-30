الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

راجية الفقي نائبة التنسيقية بمجلس الشيوخ تشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

الوفد الرسمي لمصر
الوفد الرسمي لمصر

شاركت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في المؤتمر السنوي للاتحاد البرلماني الدولي. 

وألقت الفقي كلمة مصر في لجنة شؤون الأمم المتحدة، والتي عبرت فيها عن التحديات التى تواجه القارة الإفريقية إثر جائحة كورونا والمتحور الجديد أميكرون، وشددت على ضرورة أن يتحمل العالم مسؤولياته في التوزيع العادل للقاح.

كما ألقت النائبة كلمة مصر في ورشة عمل التغيرات المناخية، وأوضحت كيف كانت مصر من أوائل دول العالم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، فيما يخص محور المناخ وما تقوم به جمهورية مصر العربية من استعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ (cop27) عام ٢٠٢٢.

النائبة راجية الفقى مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المؤتمر السنوي للإتحاد البرلماني الدولي

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