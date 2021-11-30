ضبط 1907 مخالفات مرورية متنوعة بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1907 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق"، حيث تم ضبط 22 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 10 مخالفة دراجة نارية، و56 مخالفة سير بدون تراخيص 34 بدون رخص قيادة و 22 بدون رخص تسيير، و 1583 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

فيما نظمت الوحدات المحلية بمجالس المدن بكفر الشيخ، حملات لتسوية الطرق وترميمها ومسحها، سواء الشوارع الواصلة بين المراكز أو الطرق الداخلية بالقرى أو الواصلة بين عدد من القرى.

يأتي ذلك تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة؛ لتيسير الحركة المرورية على الطرق، وإصلاح الطرق وتهيئتها، ولمواجهة مشكلة انتشار الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والداخلية، بالإضافة إلى استمرار أعمال الرصف بالمدن والقرى

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.