التحقيق مع مالك مطبعة يزور شهادات التطعيم ضد كورونا

فتحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحقيقا موسعا مع متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

- تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية، وقيامه باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك، واستخراج شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والأحراز المضبوطة والتي ضمت "4 أختام خشبية لشعار الجمهورية مقلدة لعدة جهات حكومية – 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية – 2488 شهادة تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات ومعدة للتزوير – وعدد من الأدوات المستخدمة في اصطناع الأختام المزورة – مجموعة من المستندات خالية البيانات والمعدة للتزوير والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 66 ورقة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزور منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 3 هواتف محمولة".

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بقيامه بتقليد وتزوير أختام شعار الجمهورية ، وأنه يستخدمها في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة وترويجها علي عملائه من راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك .