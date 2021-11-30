الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب وصولها إلى إسرائيل... إصابة مشاركة بمسابقة بملكة جمال الكون بكورونا

إسرائيل
إسرائيل

قال منظمو مسابقة ملكة جمال الكون إن إحدى المتسابقات أثبتت إصابتها بكورونا بعد وصولها إلى إسرائيل، التي ستستضيف المسابقة، على الرغم من إغلاق حدودها في مواجهة متحور "أوميكرون".

 

هذا ولم يتم تحديد هوية وجنسية المتسابقة أو ما إذا كانت مصابة بالمتحور الجديد من كورونا، والذي أعلن عن اكتشافه الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا. فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن المتسابقة المصابة بالفيروس هي ملكة جمال فرنسا كليمنس بوتينو.

 

وأكد منظمو المسابقة أن المتسابقة أتت نتيجتها إيجابية عقب وصولها إلى إسرائيل وقد نقلت إلى الفندق حيث تخضع للحجر الصحي، مشيرين إلى أنها مطعمة بالكامل ضد كورونا، وخضعت للاختبار قبل مغادرتها بلدها حيث كانت نتيجتها سلبية.

 

وقال المنظمون إن معظم المتسابقين الثمانين المشاركين في المسابقة وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، وأن الحدث سيعقد كما هو مخطط في 12 ديسمبر في إيلات، مع بروتوكولات صارمة بشأن فيروس كورونا. 

 

وأغلقت إسرائيل حدودها أمام جميع المسافرين الأجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو أحد الإجراءات العديدة المتخذة لمنع انتشار متغير "أوميكرون"، بعد تسجيل إصابتين به لدى مسافرين إثنين عائدين من أفريقيا.

 

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدا، في جنوب إفريقيا . كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.


ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من أفريقيا الجنوبيّة وإليها.


واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.


واعتبرت حكومة جنوب أفريقيا القرارات "متسرّعة"، وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات و الفنادق ممتلئة عادة.

إسرائيل جمال اصابة ملكة وصول ملكة جمال سرا اصاب ملكة جمال الكون مسابقة كورونا بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباه فى «جسم غريب» بالجيزة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة القدم الذهبية

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 30-11-2021

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

ليفاندوفسكى يفوز بجائزة «أفضل مهاجم فى العالم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟