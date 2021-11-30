عقب وصولها إلى إسرائيل... إصابة مشاركة بمسابقة بملكة جمال الكون بكورونا

قال منظمو مسابقة ملكة جمال الكون إن إحدى المتسابقات أثبتت إصابتها بكورونا بعد وصولها إلى إسرائيل، التي ستستضيف المسابقة، على الرغم من إغلاق حدودها في مواجهة متحور "أوميكرون".

هذا ولم يتم تحديد هوية وجنسية المتسابقة أو ما إذا كانت مصابة بالمتحور الجديد من كورونا، والذي أعلن عن اكتشافه الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا. فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن المتسابقة المصابة بالفيروس هي ملكة جمال فرنسا كليمنس بوتينو.

وأكد منظمو المسابقة أن المتسابقة أتت نتيجتها إيجابية عقب وصولها إلى إسرائيل وقد نقلت إلى الفندق حيث تخضع للحجر الصحي، مشيرين إلى أنها مطعمة بالكامل ضد كورونا، وخضعت للاختبار قبل مغادرتها بلدها حيث كانت نتيجتها سلبية.

وقال المنظمون إن معظم المتسابقين الثمانين المشاركين في المسابقة وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، وأن الحدث سيعقد كما هو مخطط في 12 ديسمبر في إيلات، مع بروتوكولات صارمة بشأن فيروس كورونا.

وأغلقت إسرائيل حدودها أمام جميع المسافرين الأجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو أحد الإجراءات العديدة المتخذة لمنع انتشار متغير "أوميكرون"، بعد تسجيل إصابتين به لدى مسافرين إثنين عائدين من أفريقيا.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدا، في جنوب إفريقيا . كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.



ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من أفريقيا الجنوبيّة وإليها.



واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.



واعتبرت حكومة جنوب أفريقيا القرارات "متسرّعة"، وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات و الفنادق ممتلئة عادة.