«الواحة الساحرة».. أنشطة لا تفوتك عند زيارة «سيوة» (صور)

شهدت مصر منذ أيام حدثا مهًا، وهو الاحتفال بافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث ترأس الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما جعل مصر محط أنظار جميع بلاد العالم، حتى أن موقع "ذا ترافل"، رشح الأمريكي عدد من الأماكن السياحية الممكن زيارتها في مصر بخلاف أهرامات الجيزة باعتبار أنها المعلم الأشهر في مصر، متطرقًا إلى أماكن أخري تشهد جمالا طبيعيا مثل واحة سيوة.

وكتب الموقع الأمريكي:"تعد مصر من أقدم الحضارات التي عرفها العالم" مضيفا:“زيارة مصر تعني إلقاء نظرة عن قرب عن حياة الفراعنة وربما تكون الأهرامات في مصر أشهر المواقع السياحية لأنها تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، كما ضم الموقع الأمريكي ”واحة سيوة" من ضمن أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في مصر.

وتستعرض “الدستور” أبرز الأنشطة التي يمكنك القيام بها في واحة سيوة:



واحة سيوة

ممارسة "التأمل" وسط بحيرات "سيوة"

تقع واحو وسيوة في الصحراء الغربية، وهي تبعد حوالي 300 كم عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح، ويقع بها الكثير من البحيرات المتسعة وسط هذه الصحاري، ولهذا يمكنك ممارسة تمارين "التأمل" و"اليوجا"، في أجمل الأماكن الطبيعية في مصر، في بحيرات سيوة، ومنها الزيتون، وقوريشت وخميسة، والمراغي.



واحة سيوة

دفن جسمك بالرمال للعلاج



بمجرد القدوم إلى واحة سيوة، يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة العلاجية، مثل دفن جسمك في رمالها المكونة من العناصر الطبيعية الصالحة لأغراض الطب البديل.



واحة سيوة

زيارة معبد آمون

يمكنك التجول وسط آثار الحضار الفرعونية، وكشف ألغازها وأسرارها، من خلال زيارة أيضا معبد آمون، الذي يشهد أيضا ظاهرة الاعتدال الربيعي، وهي ظاهرة تحدث مرتين كل عام، وهو حدث هام، يحرص الكثيرون على مشاهدته كل عام.

واحة سيوة

تجربة رحلات السفاري

يمكنك أيضا تجربة رحلات السفاري، وهي عبارة عن الانطلاق في جولة بسيارات الدفع الرباعي، بين الرمال، واستكشاف البيئة الصحراوية، والاستمتاع بالسباحة في مياه سيوه، مع التخييم، وشراب الشاي، والتعرف على الحياة البدوية هناك.