طلب التحريات بشأن مقتل شخص على يد 4 متهمين لمنعهم من الصيد ببحيرة مريوط

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة أحد الأشخاص عثر أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفى كان متوجهاً لعمله، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل أحد الكباري بدائرة القسم وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفـى كان متوجهاً لعمله.



علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد قام المجنى عليه وبصحبته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجنى عليه للسماح لهم بالصيد فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.



وأرشدوا عن السلاح المستخدم وعدد من الطلقات والسيارة وأدوات الصيد، كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجني عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.