خبراء المفرقعات يفحصون جسمًا غريبًا أمام حى الهرم (صور)

يفحص خبراء المفرقعات في الجيزة جسماً غريباً عُثر عليه أمام حي الهرم بمنطقة الطالبية فيصل.

تلقت غرفة النجدة بلاغاً من أهالي المنطقة بالعثور على جسم غريب داخل كيس بلاستيك أمام حي الهرم، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتم فرض كردون أمني حول موقع العثور على الجسم الغريب.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية مدعمة بخبراء المفرقعات، وتبين من الفحص العثور على جسم به أسلاك كهربائية داخل كيس بلاستيك بجوار سيارات بالقرب من مبنى حي الهرم.

وانتقل اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وعدد من قيادات مديرية أمن الجيزة والأمن الوطني إلى مسرح الواقعة، ويجري الآن خبراء المفرقعات فحص الجسم لبيان مدى وجود متفجرات به من عدمه.

وانتشرت السيارات المصفحة بالشارع وتولى ضباط قسم الطالبية إبعاد الأهالي وإخلاء المنطقة للسماح للخبراء بالتعامل مع البلاغ.