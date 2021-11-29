رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخدمات الأرضية يبحث سبل التعاون مع «خدمات الطيران»

التقى اللواء مهندس مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اللواء محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الطيران، اليوم، لبحث سبل التعاون بين الشركتين في ضوء العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة حالية، بحصور المهندس مسعد موسى العضو التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وتناول اللقاء مناقشة المستجدات والتحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، فيما يخص صناعة الخدمات الأرضية، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات والأداء بوجه عام، في ضوء ما تتمتع به البلاد حاليا من استقرار، مما ينعكس بالفائدة على قطاع الطيران المدني المصري بشكل عام والشركتين بشكل خاص.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وفتح مجالات عمل جديدة، خاصة في مجالات التدريب والصيانة في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي.