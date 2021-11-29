موسكو: لقاحي «سبوتنيك V» و«لايت» قابلان للتعديل لمكافحة «أوميكرون»

أعلن مركز "جامالي" الروسي للأبحاث، اليوم الإثنين، أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" قابلان للتعديل لمكافحة متحور "أوميكرون" الجديد المسبب لعدوى كوفيد 19.

وبحسب بيان صادر عن صندوق الاستثمارات الروسي، نقلته وسائل الاعلام الروسية، فإن المركز أكد أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح".

وأضاف المركز: "سبوتنيك-V" وسبوتنيك لايت، قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".

وتابع: أنه "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".

ووفقا للصندوق: "مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022"،

وتابع البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".

هذا وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أظهر حاجة العالم لإبرام اتفاقيات جديدة بشأن كيفية التعامل مع الجوائح الجديدة التي نشهدها في الوقت الراهن، محذرا من أن يكون لزيادة حالات كورونا عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وأكد أدهانوم، خلال اجتماع الجمعية العامة للصحة العالمية، أن "متحور أوميكرون أظهر حاجة العالم لاتفاقية جديدة خاصة بالجوائح"، متابعا أن "النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات"، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية خلال الاجتماع، أن "ظهور متحور أوميكرون تذكير آخر بأن فيروس كورونا لم ينته منا بعد رغم اعتقاد الكثيرين أننا انتهينا منه، في إشارة إلى أن متحور "أوميكرون" من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، مما يشكل خطرا عالميا "مرتفعا للغاية".