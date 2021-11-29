الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: لقاحي «سبوتنيك V» و«لايت» قابلان للتعديل لمكافحة «أوميكرون»

كورونا
كورونا

أعلن مركز "جامالي" الروسي للأبحاث، اليوم الإثنين، أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" قابلان للتعديل لمكافحة متحور "أوميكرون" الجديد المسبب لعدوى كوفيد 19.

وبحسب بيان صادر عن صندوق الاستثمارات الروسي، نقلته وسائل الاعلام الروسية، فإن المركز أكد أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح".

وأضاف المركز: "سبوتنيك-V" وسبوتنيك لايت، قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".

وتابع: أنه "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".

ووفقا للصندوق: "مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022"،

وتابع البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".

هذا وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أظهر حاجة العالم لإبرام اتفاقيات جديدة بشأن كيفية التعامل مع الجوائح الجديدة التي نشهدها في الوقت الراهن، محذرا من أن يكون لزيادة حالات كورونا عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وأكد أدهانوم، خلال اجتماع الجمعية العامة للصحة العالمية، أن "متحور أوميكرون أظهر حاجة العالم لاتفاقية جديدة خاصة بالجوائح"، متابعا أن "النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات"، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية خلال الاجتماع، أن "ظهور متحور أوميكرون تذكير آخر بأن فيروس كورونا لم ينته منا بعد رغم اعتقاد الكثيرين أننا انتهينا منه، في إشارة إلى أن متحور "أوميكرون" من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، مما يشكل خطرا عالميا "مرتفعا للغاية".

فيروس كورونا صندوق الاستثمارات الروسي مركزجامالي الروسي للأبحاث متحور أوميكرون لقاح سبوتنيك ــ V لقاح “سبوتنيك لايت

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول صور لـ ابنة رشوان توفيق بعد أزمة «التركة الملعونة»: القصة وما فيها

«الصحة» تستعد لاستقبال 907 آلاف جرعة من لقاح «جونسون» اليوم

السعودية: السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

«نوت» أول طائرة بدون طيار بصناعة مصرية 100%.. 70 فنيا شاركوا فى تصنيعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟

رئيس فلسطين: لن نقبل ببقاء الاحتلال إلى الأبد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين