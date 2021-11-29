محافظ الشرقية يناقش أعمال رفع كفاءة منطقتي القومية وفلل الجامعة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أعمال التطوير الجارية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق تسير على قدم وساق، وذلك بعد أن تم اعتماد المخطط المروري الجديد لهم بتوحيد اتجاه حركة السيارات لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة، وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء على الزحام المروري، بالإضافة إلى أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع وفقاً لبرنامج زمني محدد لنهو الأعمال في موعد أقصاه 6 شهور وذلك استعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعقيد أحمد صبري ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ، والعميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية، و العقيد سامي إسماعيل مدير شرطة المرافق ، و العقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

- متابعة تنفيذ أعمال تطوير كورنيش مدينة منيا القمح

وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير كورنيش مدينة منيا القمح بدءاً من كوبري هندسة الري وصولاً لكوبري نادي المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين، وذلك بعد إزالة التعديات الواقعة على حرم الري بمنطقة الكورنيش ليكون متنفساً ومتنزهاً يليق بأبناء المدينة والمساهمة في استعادة الطابع الحضاري والجمالي لها.

وخلال الاجتماع أشاد المحافظ بمجهودات رئيسي مركزي الزقازيق ومنيا القمح، ورئيسي حي أول وثان الزقازيق، ومدير مديرية الطرق ونائبه، ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتعاونهم في تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمدينتي الزقازيق ومنيا القمح، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يدخر جهداً في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.