حبس المتهمين بسرقة أسلاك كهربائية من العقارات تحت الإنشاء بمدينة السلام

أقرت النيابة العامة بالسلام اليوم الاثنين بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بمدينة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابي بمحافظة القاهرة، تخصص نشاطه في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب".

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل أدوات كهربائية كائن بدائرة القسم، والذي أوضح اكتشاف كسر باب المحل ملكه، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية، و مبلغ مالي من داخله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "، كما تم بإرشاد هما ضبط كافة المضبوطات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنهما.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي، في سرقة الأسلاك الكهربائية مـن داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب " .

كما أقرا بإرتكابهما حادثي سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما أمكن ضبط 2 جوال بداخلهم كمية من الأسلاك المحروقة خاصين بالمجنى عليهما سالفي الذكر لدى عملائهما "سيئ النية" شخصين مقيمين بدائرة القسم، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهم وهما بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.