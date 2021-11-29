الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: النرجسية والهوس بالذات وراء ضعف الذاكرة البصرية

الذاكرة البصرية
الذاكرة البصرية

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الغرور الكبير والشعور بالاستحقاق لديهم ذكريات بصرية أضعف، وقال الباحثون إن هؤلاء الاشخاص قد يكافحون لتذكر الوجوه والأشياء بسبب الطريقة التي يركزون بها على أنفسهم.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في الدراسة، تم اختبار 1435 مشاركًا لمستويات سمة الشخصية "النرجسية الفخمة" والتي تتضمن تركيزًا واضحًا على الذات والأنانية والغرور والشعور بالاستحقاق والميل إلى تجاهل احتياجات الآخرين.

وتابعت أنه في أول تجربة من ست تجارب عُرض على المشاركين لفترة وجيزة صور 40 رجلاً قبل تكليفهم بمهام أخرى لإكمالها، ثم عُرض عليهم هذه الصور مرة أخرى بالإضافة إلى 40 صورة أخرى بترتيب عشوائي وسُئلوا عما إذا كانوا قد رأوا كل وجه من قبل، ووجدوا أن الذين كانوا أكثر نرجسية كان أدائهم أسوأ من أقرانهم الأكثر تواضعًا.

وأظهرت اختبارات أخرى أن النرجسية أدت أيضًا إلى ضعف الذاكرة البصرية للأشياء والمنازل والسيارات الشائعة، مما أظهر أنها ليست مجرد محفزات اجتماعية، مثل الوجوه، فقد كافحوا من أجل تذكرها.

وأكدت الصحيفة انه خلال محاضرة عبر الإنترنت حيث يمكن للمشاركين رؤية وجوههم - على غرار مكالمة هاتفية من تطبيق زووم - وجد العلماء أن النرجسيين يميلون إلى النظر إلى أنفسهم في كاميرا الويب أكثر مقارنة بغير النرجسيين، وعندما سئلوا عن محتوى المحاضرة بعد ذلك ، فإنهم يتذكرون أقل.

وقال باحثون من جامعة ماك إيوان وجامعة تورنتو في كندا: "إن تكريس الانتباه للنفس قد يمنع المرء من ملاحظة ما يحدث في مكان آخر أو إدراكه أو تذكره ، مما يجعل النرجسيين معرضين بشكل خاص لتفويت الأحداث التي تدور حولهم ، وبالتالي يفشلون في تذكرها وهو ما يعني ضعف الذاكرة البصرية وتذكر صور الاشخاص او الاشياء المادية".

النرجسية الذاكرة البصرية دراسة الشخصية النرجسية تجارب تطبيق زووم ضعف الذاكرة الهوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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