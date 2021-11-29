الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يعلن إنشاء متحف متكامل لتنشيط وجذب السياحة

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، أنه سيتم إنشاء متحف متكامل في المحافظة، يشمل العصر الفرعوني والإغريقي والروماني والحضارة الإسلامية، إلى جانب جميع العصور، وذلك بالتنسيق مع وزير السياحة والأثار. 

وأوضح محافظ قنا في تصريحات لـ"الدستور"، أن المحافظة لديها كافة الإمكانيات، لافتًا إلى أن المبنى متواجد حاليًَا ويتم تجهيزه في إطار التنفيذ، لافتًا إلى أن ذلك المتحف يساعد على جذب السياحة العالمية لقنا.

وذكر "الداودي"، أن معبد دندرة في مدينة قنا، تزوره السياحة لأنه معبد فريد ومتكامل، قائلًا:"السياح بتجيله مخصوص لزيارته يقضوا ليلة سياحية واحدة، لكن تلك المبادرة ستعمل على زيادة المدة التي تقضيها السياحة في المحافظة".

وكان قد تابع حازم عمر نائب المحافظ وصول 2000 لحاف فيبر مقدمة من الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية إلي محافظة قنا تحسبا لحدوث أمطار أو سيول علي قري المحافظة، وذلك لرفع العبء علي المواطنين ، بحضور  حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفضيلة الشيخ أحمد محمد مصطفي المشرف العام علي أنشطة الجمعية الشرعية بقنا .

أثنى نائب محافظ قنا علي الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود وخطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء و الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ، مؤكدا أن الجمعية الشرعية لها العديد من المساهمات الجيدة في مجال الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين وتقدم نموذج يحتذي به بين منظمات المجتمع المدني في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المنظمة والتي تقدم مساعدات للمواطنين  غير القادرين.

قنا الدستور تنسيق جمعية عالمية الدولة اجتماع مجتمع مصري

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