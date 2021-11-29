الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم في واقعة تصوير السيدات بحمام مطعم: «بعمل كده من فترة»

جريدة الدستور

تجري نيابة مدينة نصر، تحقيقات موسعة مع عامل النظافة المتهم بتصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير بمنطقة مدينة نصر، حيث أقر المتهم بارتكابه لواقعة التصوير خلسة بعد زرع هاتفه بهواية الشفاط بسقف حمام السيدات داخل المطعم ، وقرر أنه اعتاد على هذا الفعل المشين منذ فترة إلى أن تم فضح أمره .

وبفحص هاتف المتهم عثر على 4 فيديوهات منه مقطع مدته ساعة ونصف يظهر من خلالها النساء والزبائن داخل الحمام.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من سيدة يفيد أنها أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات.

واستغاثت على الفور بذويها والموجودين بالمطعم، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود.

وتحرر محضر جنح مدينة نصر أول، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المطعم الذي حدث فيه الواقعة متعاقد مع شركه نظافة خاصة، وتم فسخ التعاقد بعد اكتشاف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وحررت إدارة المطعم بلاغًا ضد شركة النظافة والعامل المتهم في ارتكاب الواقعة.

مدينة نصر عامل النظافة المتهم بتصوير السيدات حمام مطعم شهير نيابة مدينة نصر 4 فيديوهات

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