تونس: 5 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 5 ملايين و105 آلاف و502 شخص.



وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها بلغ 10 ملايين و447 ألفا و598 جرعة بينها 20 ألفا و549 جرعة للسفر.



ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصا حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 39 ألفًا و708 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس السبت، من بينهم 10 آلاف و798 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 5 ملايين و89 ألفًا و447 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و416 ألفًا و390 جرعة، بينها 20 ألفًا و419 جرعة للسفر.



ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفًا و88 شخصًا حتى الآن.

يأتي ذلك بالمقابل، بارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 5 ملايين و71 ألفًا و636 شخصًا.

وذكرت الوزارة - في أحدث إحصاء نشرته أمس السبت - أن العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها بلغ 10 ملايين و376 ألفًا و40 جرعة بينها 20 ألفًا و152 جرعة للسفر.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفًا و88 شخصًا حتى الآن.

وكانت تسلمت تونس، 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها فرنسا لها، وذلك في إطار منظومة "كوفاكس".