الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: 5 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها  ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 5 ملايين و105 آلاف و502 شخص.


وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها بلغ 10 ملايين و447 ألفا و598 جرعة بينها 20 ألفا و549 جرعة للسفر.


ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصا حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 39 ألفًا و708 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس السبت، من بينهم 10 آلاف و798 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.


وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 5 ملايين و89 ألفًا و447 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و416 ألفًا و390 جرعة، بينها 20 ألفًا و419 جرعة للسفر.


ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفًا و88 شخصًا حتى الآن.

 

يأتي ذلك بالمقابل، بارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 5 ملايين و71 ألفًا و636 شخصًا.

 

وذكرت الوزارة - في أحدث إحصاء نشرته أمس السبت - أن العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها بلغ 10 ملايين و376 ألفًا و40 جرعة بينها 20 ألفًا و152 جرعة للسفر.

 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفًا و88 شخصًا حتى الآن.

 

وكانت تسلمت تونس، 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها فرنسا لها، وذلك في إطار منظومة "كوفاكس".

 

وزارة على بيان جمال وزارة الصحة الصحة لوز ارتفاع فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد كوفيد-19 التلقيح فيروس كورونا ا الصحة التونسية المستجد وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا المستج

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

رئيس وزراء فلسطين يرفض ادعاءات إسرائيل حول الحق التاريخى لليهود فى الخليل

حقيقة وفاة «عم صالح»

الشرطة البريطانية: اعتقال شخص للاشتباه فى قتله رجل وامرأة طعنًا شمالى لندن

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون