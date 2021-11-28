الأحد 28 نوفمبر 2021
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مصر

عبد المنعم سعيد: المصدر الأساسي للحرارة في العالم كان الشمس حتى عام 1800

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن التغير المناخي قضية تشبه المثلث بين 3 أمور هامة وهي الطبيعة وما يحدث فيها، والاقتصاد وتأثيره على التبادل والتفاعل البشري، والسياسة والمؤيدون والمعارضون للقضية.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن المصدر الأساسي للحرارة في العالم كان الشمس حتى عام 1800، وبعد بدأ الثورة الصناعية بدأ التنبه أن الإنسان يتسبب في خراب الكوكب، وبعض التأويلات تذهب إلى انتهاء الحضارة المصرية القديمة بسبب الجفاف، موضحًا أن الانتاج الصناعي الذي قام على الطاقة الأحفورية يولد عملية الانبعاث الحراري الذي يؤثر على الغلاف الجوي للأرض، وينتج عنه العديد من الظواهر الجوية.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك انقسام عالمي كبير حول المسئول عن التغير المناخي، موضحًا أن وقف التدهور الحالي للكوكب ومواجهة قضية التغير المناخي يستلزم خلق مسارات جديدة للتنمية، وهذا مسئولية الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الصين ثم الولايات المتحدة، مشددًا على أن أزمات البيئة تلقي بظلالها على كافة قضايا المجتمع.

عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ التغير المناخي المثلث والسياسة والاقتصاد

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