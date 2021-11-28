الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحبس صاحب مكتب لحيازته سلاح ومستندات مشبوهة في الحدائق

مستندات مشبوهة
مستندات مشبوهة

أصدرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم، قرارا بحبس صاحب مكتب ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إصدار الأوراق الحكومية بدون ترخيص وحيازة أسلحة نارية بدون تراخيص بدائرة القسم، وأمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته (طبنجة "بدون خزينة" – فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 4 صواعق كهربائية – 6 دنك – جهاز لاسلكي والشاحن الخاص به – 5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة).

وبمواجهته اعترف بإدارته مكتب لتقديم الخدمات الحكومية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته بقصد حماية نشاطه الإجرامي والصواعق والدنك وجهاز اللاسلكي خاصين بشركة أمن ملكه "مغلقة"، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بدون ترخيص خرطوش سلاح نارى وزير الداخلية مديرية أمن محكمة النقض جرائم الأموال العامة امن القاهر قسم شرطة حدائق القبة

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وائل لطفي

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