الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد شاكر: مسلسل «الاختيار 2» مستمر فى تحقيق النجاحات (فيديو)

احمد شاكر عبداللطيف
احمد شاكر عبداللطيف

عبر الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في شهر رمضان الماضي؛ مشيرًا إلي أن إقامة ندوة عن المسلسل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، أمر مهم خاصة أن السينما والدراما لا يفترقان أبدًا وخاصة عندما يقدم كل منهم رسالة هامة مثل التي قدمها مسلسل الاختيار.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المسلسل ما زال يحقق نجاحًا كبيرًا علي الأوساط الفنية والجماهيرية إضافة إلي أن هناك ردود أفعال قوية كانت موجودة أثناء الندوة الخاصة بالمسلسل في المهرجان .

مسلسل "الاختيار2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد،  مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.

وتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى .2020

 

الفنانين عرض السينمائي كريم شهر رمضان القاهرة الفن ندوة ماضي مصطفي محمد شباب يحقق في دور

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

عملية إبهار.. التفاصيل الكاملة لمشروع «التجلى الأعظم» فى سانت كاترين

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

«حطوا فى عينكم حصوة ملح».. الباز يعلق على تقرير دويتشه فيله عن طريق الكباش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا