أحمد شاكر: مسلسل «الاختيار 2» مستمر فى تحقيق النجاحات (فيديو)

عبر الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في شهر رمضان الماضي؛ مشيرًا إلي أن إقامة ندوة عن المسلسل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، أمر مهم خاصة أن السينما والدراما لا يفترقان أبدًا وخاصة عندما يقدم كل منهم رسالة هامة مثل التي قدمها مسلسل الاختيار.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المسلسل ما زال يحقق نجاحًا كبيرًا علي الأوساط الفنية والجماهيرية إضافة إلي أن هناك ردود أفعال قوية كانت موجودة أثناء الندوة الخاصة بالمسلسل في المهرجان .

مسلسل "الاختيار2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.

وتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى .2020