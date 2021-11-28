الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بسرقة تاكسي بأسلوب كسر الزجاج في السلام

حبس
حبس

أقرت النيابة العامة بالسلام، اليوم، بحبس المتهمين بسرقة تاكسي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات، وتمكنوا من سرقة ٣ سيارات تاكسي بأسلوب كسر الزجاج بغرض تفكيكها والكسب الغير مشروع منها. 

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سائق يفيد بسرقة التاكسي الخاص وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض "كتر، سنجة"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة التاكسي.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة السلام متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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